Hoy en día los manicuristas se han vuelto artistas y las uñas son sus lienzos. Un caso ejemplar es la historia de Mirella Villalba García, una popular manicurista que, gracias a sus originales diseños y acabados perfectos, ha logrado sumar una comunidad con más de 72 mil seguidores en su cuenta de Instagram de su emprendimiento “Uña bonita”. Además, ha trabajado con famosos como Flavia Laos, Thamara Gómez, Luciana Fuster, Alejandra Baigorria, entre otras.

INICIOS. Mirella descubrió su pasión por la manicure a los 15 años y de manera autodidacta. Se inspiraba a través de los videos que veía en Youtube en sus tiempos libres. Sus primeros trazos los hizo en las manos de sus amigas del colegio, poco tiempo después su madre, al ser testigo de su talento, le dio la oportunidad de trabajar en su salón de belleza donde obtuvo gran experiencia a corta edad. Lamentablemente, el negocio cerró y, al ser mamá de una bebé de 1 año, se vio en la obligación de buscar un trabajo con mayores ingresos y se dedicó por casi 3 años a la venta de celulares. Solo el tiempo le hizo entender que lo suyo era ser una profesional de las uñas. “Hace 8 años decidí dejar un trabajo que no me permitía estar mucho tiempo con mi hija y elegí hacer lo que me más gusta: las uñas”, confiesa sonriente.

UÑA BONITA. Con el apoyo de su esposo y trabajando duro, la emprendedora decidió crear “Uña bonita”, un servicio especializado de manicure y pedicure. Al principio, atendía a domicilio, luego en su departamento y como la demanda era alta, abrió un pequeño local en Surco en 2019. Para este 2022 tiene en mira aperturar otro nuevo espacio.

FORMACIÓN. Consciente de que el arte de las uñas se encuentra en constante evolución, Mirella tomó diversos cursos organizados por Mía Secret, una prestigiosa marca en la industria de las uñas, para mantenerse al día con las tendencias, técnicas, aplicaciones y productos. “Cada manicurista tiene su sello personal, yo encontré el mío. Soy muy perfeccionista en mis acabados y estoy segura que eso es lo que me diferencia. Cada servicio de uñas es un reto”, expresa orgullosa.

LO MÁS PEDIDO. Hoy el estilo de uñas baby boomer desplazaron totalmente a las francesas. “Es una técnica en degradado en el que se usan los tonos blanco y nude o rosa pastel. Es muy combinable y perfecta para cualquier ocasión”, indica la manicurista. Las uñas en gel son una buena opción para quienes prefieren una manicure sutil y práctica. Y las uñas acrílicas son la tendencia que han puesto de moda celebrities como Rosalía, Karol G o Kylie Jenner.

