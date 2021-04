¡Fuertes declaraciones! Beto Ortiz entrevistó en exclusiva al candidato presidencial por el Partido Morado, Julio Guzmán. Sin embargo, dicho encuentro comenzó a sacar chispas desde los primeros minutos.

El economista aprovechó las cámaras de Willax TV para encarar al periodista por las innumerables críticas y afirmaciones sobre él que habría hecho durante un largo tiempo.

“Lo primero que quiero decirte, es que por favor me muestres todas las pruebas que tienes sobre todas las cosas que has dicho sobre mi, porque en todo este tiempo has dicho un montón de cosas (...) Bueno, en primer lugar quiero decir que el señor Ortiz no tiene pruebas de lo que ha dicho sobre mi”, comenzó diciendo el candidato.

En ese momento, Beto Ortiz le mencionó que tocarían diversos temas durante la entrevista, pero Guzmán arremetió con todo. “Beto yo pensé que eras un mal periodista, pero eres peor”.

Julio Guzmán encaró a Beto Ortiz en vivo - Ojo

