Keiko Fujimori toma con calma la ventaja sobre PPK en encuesta de CPI [VIDEO]

Desde Apurímac, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori se pronunció sobre los resultados de la última encuesta electoral realizada por CPI a pedido de Corporación Universal, donde se impone por cinco puntos a Pedro Pablo Kucyznski.

"Con prudencia, con gratitud también pero entendemos que todavía faltan más de dos semanas así que hay que tomarlas con mucha tranquilidad (...) soy de las personas que no me confío, que prefiero no ver los resultados, que chambeo así", dijo Keiko Fujimori.

Asimismo, Keiko Fujimori saludó que se realicen los debates, sin embargo afirmó que lo importante es hacer una campaña en las calles. "Los debates son importantes, pero también es importante la campaña que se hace en el campo, con la gente, el escuchar a la población y hacer sentir esa voz de la población y que puedan sentir que hay personas que se preocupan por sus necesidades".

Por otro lado, la hija de Alberto Fujimori saludó que el candidato de Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, este realizando una gira por el sur de nuestro país. "Para que la población pueda conocer nuestras ideas del Plan Perú, estamos con el mejor de los ánimos. Pero así como vemos esta segunda vuelta ya que el señor Kuczynski anunció que esto sería un ring de box también estamos preparados para defendernos".

ENCUESTA CPI

La candidata presidencial Keiko Fujimori sacó una ventaja de cinco puntos porcentuales a su rival Pedro Pablo Kucyznski, obteniendo 45,8 %, mientras que el candidato de Peruanos por el Kambio (PPK) alcanza 40,2 %. Un 8,8 % corresponde a los votos en blanco y 5,2 % a los indecisos.

En ese sentido, sólo teniendo en cuenta los votos válidos, la hija del expresidente Alberto Fujimori obtiene 53,3 %, mientras que el exministro de Economía 46,7 %.

El simulacro publicado este viernes por CPI fue realizado entre el 9 al 11 de mayo a nivel nacional, con un nivel de confianza de 95,5 % y un margen de error de 2,3 %.

