La mujer que se visualiza en el video con un ron de quemar en la playa Arica durante una sesión de fotos, donde unos niños quedaron con graves quemaduras, afirmó que sí trabajaba para el estudio fotográfico Pandita Studio, de Juan José Chang.

“Yo conozco al señor Chang desde el 2015. Él necesitaba a una persona de confianza para trabajar con él, me pidió ayuda y yo por necesidad acepté trabajar. Él me llamó abril para dar exposiciones en los salones, sobre los paquetes que daba”, sostuvo la mujer para ‘Primera Edición’, quien decidió mantenerse en el anonimato.

Juan José Chang dijo que la mujer no trabajaba para él, sino que era parte del cómite de padres de familia. Sin embargo, ella asegura que el fotógrafo le indicó que eché el ron en la fogata.

“Siempre fue con las indicaciones que él me daba, nunca fue antes y prenderlo, porque también me daba miedo la cosa inflamable que podría saltar ante mí. Participe en todas, fueron cuatro menos uno porque un salón de primaria no realizó la fogata”, agregó.

Por otro lado, la mujer dejó en claro que no se ocultó luego del accidente y comentó que estuvo internada, ya que también sufrió quemaduras en el brazo.

Dueño de estudio fotográfico que dejó a niño quemado: “No hay una responsabilidad mientras no haya investigación”

Tras conocerse la situación vivida por unos niños en una sesión fotográfica donde resultaron con graves quemaduras, el dueño del estudio, Juan José Chang, decidió dar su versión de los hechos.

Como se recuerda, en la tarde del último miércoles, durante una sesión de fotos en la Playa Arica, dos menores resultaron con quemaduras en su cuerpo luego de un accidente producido por una fogata que prendieron.

En el programa ‘Ocurre Ahora’ fue consultado sobre si contaban con medidas de seguridad, Chang afirmó lo siguiente: “No hemos tenido extintores porque ha sido al aire libre. Se ha salido de control por la mala manipulación de una persona, porque nosotros tenemos con este trabajo 13 años y nunca ha sucedido nada de esto. Siempre hemos trabajado con preocupación”.

Asimismo, el dueño del Pandita Studio aclaró que la madre de familia que echó el ron a la fogata no forma parte de su negocio y solo fue como apoyo el día de la sesión.

“Ese día yo le hablé a la señora y le dije si podía ayudarnos, me dijo que ese día iba a estar con su niña. Siempre en representación del aula va una madre”, manifestó.

“No pensabamos que iba a pasar este acto de echar el ron sin nuestra autorización”, sostuvo Juan José Chang.