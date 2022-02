¡Terrible! Un video se ha vuelto viral en las redes sociales, donde se puede apreciar a una mujer, quien se fue a atender a un centro de salud ubicado en el distrito de Chorrillos, maltratando verbal y físicamente a un doctor y una enfermera de ciudadanía venezolana.

En dicho clip, captado por el propio médico de apellido Pacheco, se logra ver a la paciente bastante exaltada y hasta empujando a la técnica que la estaba atendiendo en la camilla.

“Yo soy paciente, me devuelves la plata. Eres una atrevida, una altanera y te debes ir de nuestro país. Largo de mi país, ustedes no tienen ningún derecho”, comienza diciendo la señora.

Frente al acto de xenofobia por parte de la mujer, el especialista en la salud se dispone a retirar a la paciente para que le devuelvan el dinero de la consulta y así ya no tener más problemas.

“Esto es parte de lo que tenemos que vivir acá los que venimos a hacer las cosas como son. Conseguimos a gente full con xenofobia, full de todo. No se la ha hecho nada a la señora, ella ya vino gritándole a todo el mundo”, indicó el médico.

“Porque ustedes son extranjeros y a mi me tratan bien porque yo soy peruana, así que me tratan con educación. Me están maltratando. Que se vayan de mi país y ustedes se me van”, le responde la paciente inmediatamente cuando se da cuenta que está siendo grabada.

Finalmente, el doctor aseguró que en ningún momento maltrataron a la paciente, sino muy por el contrario, la mujer entró con una actitud preponderante y gritándoles por su gentilicio.

OJO - Mujer insulta a doctores venezolanos

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO