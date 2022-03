Perú: 20 peruanas fueron víctimas de estafas con “el cuento del matrimonio y noviazgo”

No solo les “robaron” su corazón, sino también, y literalmente, su dinero, hasta dejarlas con tormentosas deudas.

Las redes sociales y los aplicativos virtuales para buscar pareja se han convertido en un espacio que usan los delincuentes para seleccionar a sus víctimas, prometerles amor eterno, y tras ello quitarles su dinero.

La Policía Nacional del Perú ha bautizado estos casos, que también se replican en el mundo, como “estafas del corazón o del amor”. En el Perú esta modalidad ha crecido en los últimos años.

Para muestra de ello, solo en el 2021, la División de Estafas y Otras Defraudaciones (Divieod) de la Policía Nacional recepcionó unas 20 denuncias de peruanas que fueron estafadas bajo la modalidad del “cuento del noviazgo o matrimonio”.

Los timadores lograron amasar en todos esos casos un total de S/449,029.50 y $ 249,343.19. En el 2020, la Policía tuvo 13 denuncias, en las que los montos agraviados llegaron a S/125,886 y $77,009.25. En este 2022 estos “embaucadores del amor” siguen haciendo de las suyas y ya hay dos denuncias (ver infografía).





MODUS OPERANDI

Según las denuncias, los delincuentes, el 90% está en el extranjero, adoptan una identidad falsa y frecuentan aplicativos como Facebook Parejas, Tinder y Telegram.

Las víctimas rondan entre los 29 y 45 años, todas profesionales y muchas a su vez, emprendedoras. En varios casos, a semanas de conocerlas, les prometieron matrimonio y en otros que viajarían al Perú para conocerlas personalmente.

Y en esa conquista, el “joven enamorado” sufría un percance económico, para lo cual pedían a su víctima que realice depósitos por Wester Union o Paypal. Otros engaños en las denuncias de las peruanas es que estos estafadores fingen ser soldados y hasta médicos, por ejemplo, ingleses que están en “misiones secretas en bases militares de países de Europa o Asia” o que regresan de una guerra. O fingen ser hijos de un rey o jeque árabe.

En otra denuncia, como a la que tuvo acceso OJO, el estafador decía que iba a mandar “regalos caros en una maleta”. En una falsa factura aseguraba enviarle perfumes, ropa, relojes, y hasta dólares “como una muestra de su amor” y que para recoger ello solo tenía que hacer un depósito en un banco del exterior que el timador le daba. Una víctima peruana depositó $10 mil y luego $6 mil.













Modelos de boleta falsa de los estafadores que señalan que le enviarán a sus víctimas un maletín lleno de ostentosos obsequios, pero que para recibir ello, hay que hacer un último pago en la Aduana, en una cuenta bancaria que ellos les proporcionan. Muchas de las víctimas caen en esta estafa de los "embaucadores del amor" y les depositan.

PERUANA EN INGLATERRA RECIBE CASOS DE COMPATRIOTAS QUE LE CONSULTA POR LOS ESTAFADORES

“Estos estafadores del corazón comienzan mostrándoles preocupación por ellas. Luego, les preguntan si viven solas, si tienen una casa propia, cuánto ganan, o si en caso de que el estafador viajase a su país, ellas podrían ir a recogerlo en un auto. Recibí el caso de una abogada peruana que depositó $10 mil a un estafador, tras vender su carro y juntar con sus ahorros bancarios. Me dijo ‘me he quedado sin carro, no tengo dinero para pagar el alquiler del depa... No sé qué hacer. Me voy a volver loca”, contó a OJO Vanessa Harrison, una youtuber peruana que vive en Inglaterra, tras casarse con un británico, a quien sí conoció de forma presencial.

Muchas peruanas y latinoamericanas que han sido estafadas por estos hombres que fingen enamorarlas o están a punto de serlo recurren a ella para corroborar información sobre sus supuestos galanes ingleses, pues temen que sean delincuentes.

“Yo recientemente publique mi historia de amor sobre cómo conocí a mi esposo inglés y eso atrajo a muchas otras chicas que también estaban conociendo a un galán, muchos de ellos decían ser ingleses. Me comentaban cómo fue mi historia. Muchas pensaban que lo había conocido por Internet, pero siempre aclaro que no fue así , que lo conocí presencialmente cuando el vino por primera vez de vacaciones al Perú y fue a Cusco. Yo también estaba por allá y desde allí empezamos a conocerlos. Ocurre que a veces, las personas que llegan a mi historia desde el canal de YouTube lo hacen pensando que su historia es similar a las de ellas. Me dicen ‘Vanessa estoy conociendo a un inglés, pero tengo mis dudas, tú que estás por allá me puedes ayudar’”, contó a este diario.

Es así que desde entonces, Vanessa Harrison viene recibiendo mensajes de varias mujeres peruanas y de otras partes de latinoamérica. En la mayoría de los casos, en el 90%, ella ha podido determinar que estos supuestos galanes ingleses son “timadores del amor”.

“En muchos de los casos me mandan facturas, algunas cosas se pueden verificar o las consulto con mi esposo y en varias boletas, con las supuestas maletas de regalos que tienen que recoger la víctima, a cambio de un pago previo a determinada cuenta bancaria, son falsos, o han sido manipulados. O los número de cuenta van a otro país o a particulares. Varias personas que ya cayeron en esta estafa cuando llegan a mi canal me dicen ‘qué pena que no haya visto antes tus videos’”, narró Vanessa.

“Siento que el tema ha recobrado más atención debido a la película que salió en Netflix del estafador de tinder. A diario me llegan entre 10 y 20 mensajes, de peruanas y latinoamericana, contándome que las estafaron o que están a punto de caer en la estafa y gracias al vídeo y a que respondo a las personas me escriben muchas se libraron de ser estafadas. Me escriben a diario contando sus casos mandándome fotos ya sea la persona que supuestamente las estafa o fotos de las facturas de los envíos que supuestamente los estafadores les hacen a ellas con el único fin de estafarlas”, comentó.

Vanessa recuerda que a principios de 2021 recibió un caso de una peruana que estaba conociendo a un extranjero y este, con el mismo “cuento” descrito arriba, le iba a mandar una maleta repleta de productos costosos, pero que antes tenía que realizar un pago en la aduana, ya que el costo del equipaje se había excedido. Pero el estafador le pidió no preocuparse, ya que lo que iba a recibir en la maleta sobrepasaba en creces el pago que iba a realizar.

“Le dijeron que tenía que hacer un pago de 3 mil dólares en una cuenta. Cuando ella consulta a un amigo de la Policía, este le aconsejó que la factura podía ser mentira y le dijo que vaya al banco, donde le pidieron el numero de cuenta y resulta que el número de cuenta no estaba en el extranjero, sino en el Perú. El hombre la había embelesado, le había dicho que en la maleta habían bolsos, perfumes, ropa de marca, zapatillas de marca, incluso dinero en efectivo que estaba en la maleta. Le decía ‘no puedes dejar esa maleta en ese lugar, tienes que sacarla. Tienes que rentarme un departamento en la mejor zona de la ciudad donde vivas’”, contó.

El canal de YouTube de Vanessa Harrison es el siguiente. "Una Peruana en Inglaterra – Vanessa Harrison". También se puede seguir a Vanessa Harrison en su cuenta de IG: @oficialvanessaharrison





AMOR PROPIO PARA NO CAER

La coach Guadalupe Gonzales resaltó a OJO que hacer para no caer en los “estafadores del corazón” se deben ver las banderas rojas o las famosas red flags. “Sospechar si no tiene tiempo para verlo presencialmente, no realiza una videollamada, o no tiene redes sociales. Y sobre todo cultivar el amor propio, solo así evitaremos que estas personas intenten cubrir algún vacío que tenemos”.

“El amor propio es lo que primero que se tiene que trabajar. Sino tenemos un amor prpioo establecido y fortalecido, vamos a caer en este tipo de estafas y nos va a llenar con palabras los vacíos que tenemos. El amor propio es aceptarnos cuando no nos sentimos bien... no es una meta, es el camino”, señaló a este diario.

La especialista también recomendó no hacer préstamos a una persona que recién se está conociendo y que se debe establecer ciertos límites.

“Cada persona tiene que valorar su trabajo. El dinero no cae del cielo, el dinero viene a consecuencia del trabajo. Ahora si a una persona que ya conoces, un año mínimo, siempre establecer los límites e ir midiendo. Tampoco yo me voy a hacer un prestamo para prestar a otras personas. Si le quieres prestar por primera vez, que sea dentro de un plazo y tiempo de haberlo conocido y que la suma no te vaya a generar a perjuicios o tengas que quedarte en bancarroca o endeuda”, recomendó la coach Guadalupe Gonzales





SEPA MÁS

”La mayoría de víctimas de estos delincuentes se ubican en distritos limeños de Surco o La Molina, por ejemplo. También hay denuncias desde el interior del país.