El sobrepeso y la obesidad son problemas instaurados en el país dado que afectan a 7 de cada 10 peruanos mayores de 15 años y, durante la pandemia, ambos se agudizaron debido a la ingesta excesiva de comida chatarra y el sedentarismo, lo que se reflejó en el aumento de 7.7 kilos de peso en promedio, señaló el decano del Colegio de Nutricionistas del Perú, Antonio Castillo.

“El poblador peruano no toma conciencia de que el peso dentro del cuerpo es un factor importante que predispone a un sinnúmero de enfermedades. Aquí en Perú, comparado con otros países, las personas no cuidan su peso ni su composición corporal”, refirió.

Sin embargo, agregó que lejos de elegir una opción saludable para bajar de peso, los ciudadanos optan por productos “milagrosos” como batidos nutricionales, pastillas, gotas y parches, que perjudican su salud, o siguen tips de influencers, que desconocen el tema.

“Existen un sinnúmero de ofertas, una más dudosa que la otra, que brindan beneficios milagrosos para hacerte bajar de peso en poco tiempo. Primero, tengamos como premisa que cuando uno aumenta de peso, no lo hace de la noche a la mañana, sino que pasan meses para acumular unos kilos de más en nuestro cuerpo. Entonces sería ilógico el hecho de querer disminuir ese peso que se ha ganado en una semana o en pocos meses (...) Si una baja de peso de manera agresiva puede generar problemas de salud”, explicó.

Estas peligrosas alternativas son vendidas a través de redes sociales por personas inescrupulosas que se hacen pasar como nutricionistas o toman nombres de profesionales destacados.

A esto se suma, el comportamiento de influencers que dan tips y ofrecen bajar de peso, pero no cuentan con estudios. “Ellos lo hacen de manera empírica porque no han estudiado nutrición, por ende, no tienen ningún tipo de conocimiento. Lucran con la salud de las personas, ponen en riesgo la salud”, alertó.

Ante esta situación, Castillo recomendó a la población no dejarse guiar por lo que encuentran en Internet y acudir a un nutricionista para lograr mantener un peso adecuado. “Lo mejor es optar por una evaluación nutricional, diagnóstico y una dieta personalizada equilibrada según las necesidades de cada persona”, anotó.

