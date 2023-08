¡Entre ellos! Un extorsionador terminó disparándole a su cómplice cuando intentaba atentar contra la vida de un comerciantes en el distrito de Villa María del Triunfo. El empresario se encontraba conversando en la puerta de su casa junto a su padre cuando ocurrió el ataque.

La víctima indicó que denunció las amenazas ante las autoridades el pasado mes de julio de este año, pero hasta el momento que habría recibido el apoyo de la Policía Nacional.

El violento ataque quedó registrado por cámaras de seguridad en la zona. En las imágenes se puede ver a los delincuentes a bordo de una moto lineal hasta encontrar al comerciante. Sin embargo, cuando uno de los malhechores intentaba bajar de vehículo para atentar contra la vida de su objetivo, su cómplice pierde el equilibrio y accidentalmente recibió un disparo en la cabeza.

El pistolero terminó huyendo del lugar abandonando a su compañero tendido en el piso. Por otro lado, la víctima y sus acompañantes ingresaron a la casa para protegerse .

En conversación con América Noticias, el agraviado señaló que los delincuentes dejaron un papel con un número telefónico. “ Ese papel tiene el número de la primera vez que me han estado extorsionando, de ahí me dicen que me comunique a ese número. Si tú volteas, ese es un papel de una citación de una comisaria ”, comentó.

Además, indicó que el pasado 19 de julio los delincuentes comenzaron a extorsionarlo a través de mensajes de WhatsApp, y tiempo después un extorsionador realizó disparos contra su domicilio. “ Yo reconozco a esa persona porque es él que ha venido la vez pasada a disparar a mi domicilio ”, explicó.

Según la víctima, la Dirincri tiene su celular para intentar geolocalizar la ubicación de los extorsionadores, pero desde fines de julio hasta el momento no se han obtenido resultados por lo que se desconoce quienes son los atacantes.

Extorsionador le dispara a su cómplice cuando intentaba acribillar a comerciante

TE PUEDE INTERESAR