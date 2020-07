Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Jesús (36, San Juan de Miraflores). Hola doctora Moro, necesito urgente un consejo porque estoy a punto de tirar al tacho mi larga relación de 5 años por la falta de intimidad. Me da vergüenza reconocerlo, pero tengo que ser sincero.

Desde que empezó la cuarentena no he podido ver a mi pareja por culpa de su "bendición". Ella tiene un hijo de 9 años que es muy enfermizo, razón por la que Mariana ha extremado los protocolos de bioseguridad por la pandemia. Hace cuatro meses no ve las calles de Lima, con las justas pide delivery y absolutamente nadie ha ingresado a su hogar. Son solo ella y su hijo.

Cuando el presidente levantó la cuarentena yo creí, erróneamente, que al fin podría verla aunque sea un momento, estar una horita juntos y poder darle un beso, pero cuando se lo propuse lo único que recibí fueron insultos. Me dijo que cómo podía estar pensando en sexo, que era un egoísta y desconsiderado.

Lo peor de todo, doctora, es que yo estuve de viaje 4 meses y justo cuando vine empezó todo el tema del aislamiento obligatorio. Yo amo a Mariana, pero tengo más de 8 meses que no le toco un pelo y le he sido muy fiel; sin embargo, estoy muy cerca de caer en una tentación. A mi mejor amiga, a la que siempre le he gustado, cometí el error de contarle mi problema. Ahora ella se me insinúa en todo momento y me dice que lo arriesgaría todo con tal de pasar una noche conmigo. Esta situación me está volviendo loco, señora Moro. Siento que estoy traicionando a mi compañera. ¿Qué puedo hacer?

Ojo al consejo

Estimado Jesús, tú mismo tienes la respuesta. Es bueno que reconozcas que no estás actuando bien, se nota que eres una persona centrada. Entiende a Mariana, ella es madre y da la vida por su pequeño.

Te sugiero que converses seriamente con ella, que le expongas que también te sientes afectado por su compañía e intenten otras maneras de entretenerse. Mucha suerte.