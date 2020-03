Magaly Moro

Cecilia (28 años, Breña). Doctora Moro, estoy cansada de que Joshua, mi novio, viva día y noche fumando en nuestra casa. Cuando lo conocí sabía que tenía ese hábito, pero no me importaba mucho en realidad. Es más, me parecía sensual e interesante.

Sin embargo, ahora solo pienso que es molestoso y desconsiderado de su parte. Al inicio fumaba dos cigarrillos, nada más. Ahora es capaz de fumar hasta dos cajetillas diarias él solo. ¡Dos cajetillas!. Fuma desde que se levanta hasta que nos acostamos a dormir.

Por más que le hablo él simplemente no me entiende. Me asegura y promete que lo dejará, pero cuando regreso del trabajo encuentro el cenicero repleto y un olor horrible a tabaco por toda la casa. Incluso, me causa repulsión besarlo porque no soporto su aroma.

Doctora Magaly, Joshua y yo peleamos casi todos los días y siento que nuestra relación se está desgastando poco a poco. Lo único que le pido es que trate de dejarlo, pero ni siquiera lo intenta. Yo me preocupo muchísimo por su salud. Temo que, de tanto fumar, adquiera una enfermedad en el futuro.

No soportaría perderlo y menos por un vicio estúpido que estoy segura que él puede dejar. Le he advertido que si continúa fumando de esa forma, no tendré otra opción que terminar con él. Pero creo que poco le importa, pues sigue comprando más y más cigarrillos a escondidas.Doctora Magaly, estoy segura que tiene un problema de adicción, pero no me deja ayudarlo. ¿Qué debería hacer?

OJO CONSEJO:

Cecilia, admiro que te preocupes tanto por tu novio. Eso demuestra lo gran persona que eres y lo mucho que él te importa. Te aconsejo que hables seriamente con él sobre este mal hábito. Claramente es un caso de adicción y, por ello, necesita ayuda profesional. Es necesario que él se de cuenta de su problema para empezar a buscar una solución. Mucha suerte.

