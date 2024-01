Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Carla, de 35 años, que vive en San Miguel:

Señora Moro, gracias por recibir mi caso. Le cuento que lo que me tiene preocupado es que mi pareja compra muchas cosas por el Aliexpress. Todo empezó con unos simples artículos de oficina, pero ahora adquiere objetos por internet cada día y hace gastos innecesarios.

Miguel es buen novio conmigo, me da mucha pena que ahora discutimos casi interdiario porque le pido controlar sus impulsos de comprar cosas. He llegado a creer que puede haber desarrollado una especie de adicción a esta página. Es tan sencillo adquirir productos allí y tiene tantos cupones que le genera una necesidad de gastar cada vez más.

Como le conté, al inicio compraba productos como resaltadores y lapiceros bonitos para la oficina. Ahora importa cosas más grandes como audífonos, electrodomésticos y su último gasto fue en un celular que fácilmente pudo obtener acá.

Lo que me enoja es que a veces le llegan productos estafa y termina gastando su plata por las puras. Me quiso sorprender con unos accesorios, pero cuando llegaron a casa eran versiones miniatura de lo que realmente debía ser. No digo que esté mal que desee adquirir cosas útiles, lo que me parece incorrecto es el exceso con el que está comprando.

Estoy cansada de pelear y discutir con Miguel como si fuera un niño. Doctora, ¿qué puedo hacer para recuperar la paz en mi relación?

CONSEJO

Estimada Carla, lo mejor para ustedes es organizar sus gastos en conjunto. Tal vez sea difícil para ti verlo gastar en exceso, por ello destinen parte de sus ingresos al hogar y un porcentaje para cada uno. Así su margen para gastar se reducirá y estará limitado a un monto. Si notas una adicción como me comentas, deberías tratarlo con un especialista. Ánimos.