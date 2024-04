Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Sandra, de 27 años, que vive en San Juan de Lurigancho:

Estimada señora Magaly, necesito su consejo. Me gusta un chico. Su nombre es Jaime. Lo conozco desde hace casi un año. Es inquilino de uno de mis vecinos.

Poco a poco lo conocí más y descubrí que es un hombre con muchas cualidades. Amable, trabajador, respetuoso, sincero y divertido. Todo eso hizo que me interesara por él. Para mí, Jaime era el hombre perfecto. Sin embargo, en una de nuestras conversaciones él me confesó algo que trajo abajo mis ilusiones de tener una probable relación con él. Resulta que tiene dos hijas gemelas pequeñas.

Hace un par de meses, Jaime me confesó que yo también le gustaba, que le gustaría que saliéramos para conocernos más. Cuando me lo dijo me emocioné; no obstante fue allí que me contó de sus niñas y eso frenó que le revelara que él también me gustaba. Solo atiné a decirle que me sentía halagada por lo que me había dicho y que no tenía mucho tiempo para hacer vida social debido a unos cursos que tomaba en mi día de descanso. Él me dijo que entendía, pero que me invitaría a salir apenas terminara mis cursos.

Señora Magaly, lo cierto es que por más que me guste mucho Jaime no sé si sea buena idea tener una relación con él porque tiene dos hijas pequeñas. No sé si podría lidiar con ellas conforme crezcan. Tal vez tendría problemas con las niñas más adelante por celos. ¿Usted qué opina?, ¿acepto salir con Jaime o no?

CONSEJO

Estimada Sandra, entiendo la situación. No te apresures y pienses de más. No es algo seguro que tengas una relación con Jaime. Él te ha invitado a salir para que se conozcan. Tal vez allí se dan cuenta de que solo podrían ser amigos. Si es lo contrario, no pienses que las niñas serían un problema. Puedes pasar tiempo con ellas y conocerlas más para entablar un buen vínculo. Suerte.

