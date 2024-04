Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Isabel, de 36 años, que vive en Barranco

Doctorcita, no sé si volveré a enamorarme porque lo que me ha pasado con Rogger me ha dolido demasiado. No esperaba que alguien como él me traicionara cuando le di todo mi amor y mi cariño. Sin embargo, se acostó con otra mujer, prácticamente en mis propias narices.

Rogger y yo llevábamos seis meses de relación. Al parecer, todo marchaba bien. Me sentía en las nubes cuando sus manos tocaban mi cuerpo y sus labios saboreaban extasiados mi boca.

Fui suya no una sino muchas veces. Me maravillada a su forma de ser y estaba convencida que su amor era genuino. Sin embargo, resulta que jugaba conmigo porque, paralelamente, tenía otra enamorada, una tal Sandra.

Yo los vi saliendo de un hostal, acaramelados, agarraditos de las manos, visiblemente borrachos de amor y sexo. Indignada le grité y le di un bofetón con toda la ira máxima posible y luego me fui corriendo a llorar a mi casa.

Mi ex me ha llamado un millón de veces, me ha dejado mensajes en el celular, en el Facebook, pero ya todo acabó. Yo me había ilusionado pero la decepción que he sufrido ha tenido efecto de un cataclismo en mi vida. Siguen pasando los días, doctora, y me siento cada vez más triste y decepcionada. Por eso le digo que ya no quiero volver a enamorarme y así evitar otra terrible decepción. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Estimada Isabel, las decepciones tardan en curar y desaparecer. Ten calma, la vida te dará una nueva oportunidad. Intenta olvidar este mal trago entreteniéndote con algún pasatiempo o saliendo con tus amigos o familiares. Descubrir esta infidelidad te ha salvado de seguir al lado de una persona que no conoce la lealtad. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe