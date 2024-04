Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Ramiro, de 30 años, que vive en San Martín de Porres:

Doctora Moro, le escribo porque me encuentro sumamente defraudado de mi pareja. Yo pensé que Maribel sería una excelente madre y esta fue una de las cosas que más me enamoraron de ella. Cuando empezamos a conocernos, siempre me hablaba de lo bien que se llevaba con sus sobrinos y los hijos de su mejores amigas, incluso, aseguraba que todos le decían que sería una mamá increíble, sin embargo, nada estuvo más alejado de la realidad. Hace cuatro años me casé con mi Maribel y hace tres años que nos convertimos en padres de Romina. Mi pequeña es tierna aunque un poquito berrinchuda, pero debe ser porque siempre la engreímos ya que es la luz de nuestros ojos. El asunto es que desde que nació mi niña, noté que Maribel se portaba distante con ella.

Al principio, pensé que era mi idea o que solo se trataba de una depresión posparto, no obstante, ya ha pasado bastante tiempo y veo que mi pareja no le da mucho amor a nuestra hija. Pero de mí siempre está pendiente y hasta me reclama que la haya dejado de lado y esté más pendiente de la bebé.

Me duele decirlo, señora Moro, pero creo que mi pareja es más mujer que madre y esa situación me preocupa. No quiero que mi pequeña crezca con carencias de amor del ser que le dio la vida. He intentado hablar con ella sobre el tema pero se resiste. Por favor, aconséjeme, No sé qué hacer para solucionar esta situación.

CONSEJO

Estimado Ramiro, la situación por la que atraviesas es muy delicada. Lo más recomendable es que tu pareja y tú busquen ayuda psicológica para poder encontrar el origen de esta indiferencia entre madre e hija. Quizás Maribel tenía algunas heridas de infancia que no ha sanado. Tenle paciencia y también bríndale atención, quizás se siente rezagada, Mucha suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe