Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alberto, de 53 años, que viven en Salamanca:

Doctorcita, necesito su sabio consejo. Mi esposa Mercedes, con quien compartí 25 años de matrimonio, me engañó vilmente con un hombre al que desconozco. Le di una oportunidad por un año para recuperar nuestro amor, pero volvió a traicionarme con su amante.

Meche nunca me dio indicios de que era infeliz conmigo, por el contrario, me trataba con cariño y me engreía con sus ricos almuerzos. Me enteré de todo de forma tan abrupta que ahora tengo que tomar medicación para mi salud mental.

Mi primera reacción fue pedirle explicaciones, le dije que intentáramos salvar nuestra relación por los dos hijos que tenemos. Ella aceptó y empecé el proceso de reconquistarla por un año entero. Nos fuimos de viaje juntos como una segunda luna de miel por nuestro 25° aniversario. Grande fue mi sorpresa cuando volví a descubrir que seguía manteniendo una relación paralela con su amante.

Lo que más rabia me da es que ese romance ha destruido dos familias, doctora. Su amante también era casado y tenía una hija. Cuando Meche se fue de la casa me dijo que no la buscara nunca y que sería plenamente feliz con su nueva pareja. Día a día me despierto y la depresión vuelve a invadirme. Siento que nunca podré superar esta traición, extraño a mi esposa y la vida que solía tener. ¿Podría aconsejarme?

CONSEJO

Estimado Alberto, lamento mucho que atravieses esta situación. Lo mejor es que trates tus problemas emocionales en una terapia con un experto. Sin embargo, recuerda que las heridas del amor son algo que sana con el tiempo. Sé perseverante y no te culpes por lo sucedido, hiciste lo que estaba en tus manos para recuperar tu matrimonio. Muchos ánimos y fuerza.