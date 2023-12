Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Elaine, de 42 años, que vive en Comas:

Es un alivio escribirle, doctora. Estoy furiosa con mi marido porque ha arruinado la navidad de mi familia por ser un necio y un irresponsable. Compramos el pavo para estas fiestas con mucho esfuerzo, le dije mil veces que lo pusiera en el refrigerador y no lo hizo. Encontré toda la carne podrida, estaba horrible y nada se salvó.

Todo el tiempo discuto con Santiago porque nunca me hace caso. Siempre le digo que guarde las compras, que cambie el papel higiénico del baño o algo tan simple como ponerme las llaves cerca a la puerta. Pero no lo hace. Me frustra mucho que por esa irresponsabilidad ahora se haya malogrado la cena navideña y tengamos que comprar otra vez el pavo.

Usted sabe que estas fiestas son importantes para la familia. Se supone que compraríamos un pavo y un lechón para tener comida suficiente para todos nuestros invitados. Pero ahora solo tendremos un pavo, porque ya comprar el lechón sería un gasto extra.

A Santi no le afecta en nada porque él solo se sienta y come. ¿Pero yo? Voy a tener que hacer magia en la cocina para alimentar a todo el mundo estas fiestas. Está de más decirle que no quiero hablarle a mi esposo. Incluso he pensado seriamente en dejarlo solo y pasar fiestas en casa de mi familia. Él está molesto conmigo, pero le dije que yo debería estar aún más furiosa. Este fin de año será caótico. Conversamos y le pedí que esta Navidad celebremos por separado. ¿Qué debería hacer?

CONSEJO

Estimada Elaine, no dejes que tu enojo aleje el amor de tu vida esta Navidad. No hay problema en si desean pasar fiestas cada uno por separado. Pero, antes de hacerlo, hagan el esfuerzo de reconciliarse. Entiendo que el tema del pavo es delicado, pero si ya van a comprar otro ¿Por qué el rencor? Regálense un espacio para conversar sobre lo sucedido y hacer las paces. Suerte.