Ella no está lista para el sexo

Luis Pedro (38 años, Santa Anita). Doctora Moro, ya no sé qué más hacer. Desde que conocí a Catalina, nunca imaginé que podría enamorarla; sin embargo, sucedió y me convertí en el hombre más feliz del mundo.

Al principio, nuestras salidas románticas lo eran todo; pasábamos horas de horas conversando. Sin duda, quedé maravillado con su inteligencia y sus buenos modales.

Han pasado casi 12 meses desde que vamos saliendo, aún no me ha presentado a sus padres porque dice que lo hará solo cuando lo nuestro sea sólido.

Creo que es razonable, por eso no me quejo. Sin embargo, cuando le pedí que tuviéramos intimidad para consumar nuestro amor se negó. Me dijo que no está lista para tener sexo.

Le increpé y le dije que lo nuestro no sería tener sexo, sino hacer el amor, con la pureza que eso implica. Pero ella no lo ve así. Cree que todo será placer puro, que después de eso no la amaré como antes.

No sé por qué piensa eso, no comprendo. Nunca he tenido una actitud que le haga pensar que yo solo estoy con ella por su belleza o para utilizarla.

Sin embargo, creo que es importante para nuestra relación dar el siguiente paso, pero no sé qué hacer para que ella comprenda. Una relación debe estar bien en todos los aspectos.

A veces creo que le da vergüenza porque no es virgen. Aún no me atrevo a preguntarle eso, pero ¿qué otra cosa puede ser? Ella dice que yo le gusto mucho físicamente.

Doctora, ayúdeme, no sé qué debo hacer.

OJO CONSEJO:

Luis Pedro, si realmente la amas, sabrás darle tiempo. No debes presionarla a tener intimidad ni cuestionarla por su negativa. Sé más empático. Mucha suerte.

