Hoy te cuento la historia de Alejandro, de 27 años, que vive en El Agustino:

Doctora Moro, estoy muy molesto con mi enamorada. Su nombre es Alma. Tiene 25 años. Quiero creer que debido a su juventud es que es muy poco considerada.

Le cuento el problema que tenemos. Resulta que soy un hombre muy detallista, me gusta darle regalos a mi chica. En fechas especiales como cumpleaños, aniversarios, entre otros, siempre le entrego un presente. Le he regalado peluches, joyas, relojes, accesorios para celular, libretas, etc.

Ella siempre me los recibe con mucha alegría y gratitud. Eso es lo que me parecía. Hace unas semanas me di cuenta que en realidad Alma se pone contenta y se muestra agradecida porque con mis regalos tiene artículos para vender.

Lo descubrí hace poco buscando en páginas de comercio electrónico unos audífonos que justamente quería darle a mi enamorada. Encontré una publicación con un trípode que le había regalado a Alma en su cumpleaños. El usuario de la persona que publicaba el anuncio de la venta tenía como nombre: “almalibreybonita”. Luego vi la foto de perfil y me percaté que era un dibujo que ella había hecho.

Revisé bien la página y descubrí tristemente que todos los regalos que le había dado los estaba vendiendo. Fue un golpe muy duro. Estoy desconcertado y triste. Aún no confronto a Alma. Quiero decirle tantas cosas y hacerle preguntas, pero temo ser hiriente. Señora Magaly, por favor, su consejo.

CONSEJO

Estimado Fernando, considero que ya debes hablar con Alma, pero ten mucho tacto al hacerlo. Dile lo que descubriste y dale chance de que te explique a qué se debe que venda todo lo que le regalas. Es necesario que escuches muy bien su respuesta. También es importante que le digas lo que sientes con su actitud. Ambos pueden hacer acuerdos con respecto a los regalos.

