Hoy te cuento la historia de Adrián, de 40 años, que vive en Chaclacayo:

Doctora Moro, hace un año inicié una relación con Bárbara, quien es 8 años menor que yo. Aparentemente, era una chica madura y centrada, pero últimamente se está comportando como una chibola.

No entiendo por qué mi pareja a adoptado una personalidad tan infantil. Ahora me hace drama por todo, está muy engreída y, cada vez que peleamos o tenemos una pequeña diferencia, me bloquea de todas sus redes sociales, incluso de llamadas y WhatsApp.

Las primeras veces que hacía estas pataletas, me hacía sentir que era el fin de la relación y eso me desesperaba. Por esta razón, recurría a su mamá, llamaba a su hermana o mejores amigas para poder reconciliarme. Luego, cuando se le pasaba el enojo, me desbloqueaba y me pedía que yo la agregara de nuevo en redes sociales.

Esta situación se ha repetido tantas veces que ahora, cuando me bloquea, no le hablo, menos la llamo, solo dejo que se le pasa el enojo. Es más, es ella quien solita me desbloquea y me pide perdón, pero después me reclama por no haberla buscado. También se irrita porque no la agrego en ninguna red social. “Sí tu me bloqueaste, tú me agregas”, le digo.

Señora Moro, estoy aburrido de este juego. Ya no veo con los mismos ojos a Bárbara. ¿Sería exagerado si termino con ella por su conducta? Ayúdeme, me siento confundido.

CONSEJO

Querido Adrián, si todavía sientes amor por Bárbara, podrías salvar tu relación hablando con ella sobre su infantilismo y cómo este está afectando su relación. Si te dice que quiere cambiar y evitar caer en este tipo de conductas tóxicas, puedes sugerirle que busque apoyo psicológico. Pero si me muestra reacia a cualquier mejora, evalúa dar un paso al costado.

