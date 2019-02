Me dejó por una chiquilla

Carla (37 años, Villa El Salvador). Doctora, mi historia con Gerardo es la más trágica de todas. Después de convivir por 10 años con él, me confesó que dejó de amarme.

Cuando lo escuché, no podía creerlo y me negué a aceptar la realidad, pero después, mientras lo veía empacando sus cosas, me di cuenta de que era cierto. Él se estaba yendo de mi vida y yo no podía hacer nada para evitarlo.

Desde entonces, todas las noches han sido largas y tristes. No tengo ganas de nada, siento que mi vida no será la misma nunca más. En algún momento, creí que podría volver a conquistarlo, volver a empezar a su lado y ser felices como antes. Incluso estaba planeando una cena sorpresa para los dos, hasta que lo vi en un centro comercial besando a una chiquilla, una chica que no pasaba de 25 años.

En ese momento me quedé en shock y mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si reprocharle, dejarlos ir o lanzarme hacia ellos.

Cuando regresé a mi casa, el poco amor que tenía por él estaba hecho trizas. No podía creer que haya botado toda nuestra historia a la basura por una aventura. Estoy segura de que eso no durará mucho, porque lo que mal empieza mal acaba.

Ahora me siento más calmada, pero aún triste. He pensando que quizá necesita tiempo para darse cuenta de su error. Él es un poco atolondrado a veces, pero cuando vuelva le dejaré las cosas en claro. Yo sé que aún me ama, pero se la pondré difícil. ¿Qué opina usted, doctora?, ¿cree que debo esperarlo? Yo aún creo en nuestro amor.

Estimada Carla, debes aceptar que Gerardo se ha ido de tu vida y seguir. No actúes de acuerdo a sus decisiones, sino a las tuyas. Él no te merece. Aprende a amarte.

