Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alicia, de 39 años, que vive en Comas.

Doctora Moro estoy viviendo un calvario, siento que mi pareja me engaña pero no tengo pruebas para inculparlo, sin embargo, algo en mi corazón me dice que nuevamente me está siendo infiel.

Estoy casada con Edmundo hace 15 años. En el 2018 descubrí que tuvo una aventura con una mujer, según él fue algo de una noche. Nos separamos por casi 1 año, pero mi pareja me rogaba tanto y hasta me propuso ir a terapia, que terminé perdonándolo.

Fue difícil volver a construir la confianza, pero mi marido puso mucho de su parte y lo logramos. Pasábamos la mayor parte del tiempo juntos, yo tenía acceso a las claves de sus redes sociales y hasta de su celular, no obstante, por mi tranquilidad y por recomendación de la terapeuta, siempre respetábamos nuestra privacidad.

Pero hace 6 meses Edmundo cambió completamente en su forma de ser. Primero, le puso clave a su celular, luego empezó a llegar más tarde del trabajo y, cada vez que le tocaba ir a oficina, se arreglaba demasiado.

Hace poco lo descubrí hablando en voz baja en el baño. Alcancé a escuchar “yo también te extraño y te quiero”. Cuando le reclamé, me dijo que era un mensaje de voz para su mamá y que estoy volviéndome loca. También he notado que se queda chateando hasta la madrugada, pero dice que conversa con sus amigos del cole, que tienen un grupo en WhatsApp.

Todo esto me hace recordar a cómo se comportaba cuando me engañó hace tiempo, se está repitiendo la misma historia y siento que mi ansiedad me volverá loca. ¿Qué hago? Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Querida Alicia, lo primero que debes hacer es comunicar a tu pareja que sientes que hay algo que no esta bien en la relación. Si él se muestra indiferente o incómodo a entablar un diálogo, menciónale que su comportamiento te está generando inestabilidad. Analiza si realmente quieres seguir al lado de una persona que no toma en cuenta tus emociones. Suerte.