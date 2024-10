Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Percy, de 33 años, que vive en La Victoria

Doctora Magaly, aunque le parezca un disparate, mi novia Pía y yo estamos atravesando un difícil momento en nuestra relación, y la gota que derramó el vaso fue una pelea por un turrón.

Sinceramente, desde hace un mes estamos en constante conflicto, ya sea porque dejo la toalla mojada en la cama o ella no apaga las luces. Discutimos por todo, y aunque, después de la amargura, nos pedimos disculpas, vuelve a suceder.

Siento que algo nos pasa como pareja, ya que estamos más pendientes de nuestros errores que de nuestros aciertos. Además, me he dado cuenta de que es ella quien suele iniciar estas peleas.

Lo último que sucedió hace una semana. Como ella ama el turrón, se da el gusto de comprarse uno costoso. Era de un kilo y estuvo compartiéndolo conmigo después de almorzar. Un día no quise, y ella comió un pedazo.

Al día siguiente, me percaté de que quedaba un último pedazo y pensé que me correspondía. Me lo comí, y cuando ella volvió del trabajo, lo quería. Le expliqué que lo hice sin intención, pero no entendió razones y me gritó.

Incluso le dije que le compraría otro, y simplemente me respondió que “ya no quería nada de mi parte”. Su reacción me pareció exagerada, y se lo dije, lo que agrandó aún más el problema y no nos hablamos.

Ninguno ha dado su brazo a torcer, y he pensado seriamente en terminar mi relación por las continuas peleas. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que ahora estoy exagerando o que ya no tenemos futuro?

Consejo

Estimado Percy, definitivamente, las constantes peleas en una relación no son una buena señal; sin embargo, es necesario que cada uno exprese cómo se siente y qué está generando esas reacciones. La comunicación es muy importante. Ustedes deberán determinar si lo mejor es seguir o no, pero consideren que nada es más importante que su tranquilidad y bienestar.