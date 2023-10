Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Bruno, de 23 años, que vive en Bellavista:

Señora Magaly Moro, me parece increíble estar escribiéndole. Llegué a usted gracias a El Show de Larry, sí, el programa en YouTube de los divertidísimos Jely Reátegui y Chino Pinto.

Hace unos días mencionaron las historias de amor que le hacen llegar sus seguidores. Son tantas y con problemas tan variados que me animé a enviarle mi caso. Sin duda, usted es la persona indicada para darme un consejo.

Doctora, me gusta mucho una chica. Es mi compañera de clases en el instituto. Su nombre es Wendy. Tiene una cara preciosa. Además, es muy divertida. La conozco hace un año. Todo este tiempo hemos sido amigos. Hace un par de meses me animé a confesarle que me gustaba. Ella me respondió que yo también le atraía mucho. Acordamos conocernos un poco más para ver si podíamos ser pareja más adelante.

Estaba convencido de que quería estar con ella hasta que hace casi un mes noté que le palpitaba el ojo derecho. Le pregunté qué le pasaba. Me contestó que cuando estaba con muchísimo estrés le temblaba el ojo. Pensé que el problema desaparecería en unos días, pero no, ya lleva un mes así. Su ojo le palpita escandalosamente y yo ya no tolero esa situación.

Me pone nervioso ver su ojo palpitando. Wendy me gusta mucho, pero ese defecto que tiene hace que me aleje de ella. Sé que está mal lo que digo, pero es lo que siento. Aconséjeme, doctora, por favor. Wendy ya notó mi alejamiento y me ha preguntado el motivo. No sé qué responder.

CONSEJO

Estimado Bruno, me parece que lo que sientes por Wendy es solo una atracción física. Si fueras su pareja tendrías que apoyarla en estos momentos, pero lo que tú haces es alejarte. Considero que así no pueden entablar una relación. Te aconsejo que le digas que te has dado cuenta que solo la ves como amiga. Si le dices el motivo real tal vez puedas lastimar su autoestima.

