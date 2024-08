Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Natalia, de 43 años, quien me escribe desde Independencia:

Doctora Moro, actualmente me encuentro sufriendo a pesar de tenerlo todo: dinero y amor. Hace 3 meses inicié una relación con Rolando, un empresario muy atractivo, pero jamás imaginé que lo que empezó como una linda historia de amor, ahora solo me genere estrés e irritabilidad.

Rolando es muy guapo. Me lleva 20 años de edad, tiene 63 años, no obstante, luce bien conservado, es interesante y tiene un no sé qué que me hace verlo demasiado seductor.

Durante el primer mes, teníamos una vida sexual bastante activa y eso me fascinaba, pero poco a poco fue decayendo al punto de llegar a tener sexo una vez a la semana e, incluso, a veces ni lo hacemos.

Rolando me tiene sobre todo, me da dinero, regalos, viajes, sin embargo, no me cumple en la cama. Además, mi pareja no toma, duerme temprano, come sano, toma una cantidad impresionante de suplementos, se cuida en exceso y todo eso me aburre.

Yo no soy la más fiestera, pero a veces me gusta escaparme a un bar o una discoteca y relajarme con algunos traguitos, pero Rolando se opone. “Sal con tus amigas si gustas”, me dice.

Aunque la mayoría cree que me metí con él solo por su dinero, yo quiero a Rolando. Me siento a gusto con él. ¿Cómo puedo animarlo a que me atienda en la intimidad? Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Estimada Natalia, la comunicación es muy importante. Es natural que tu pareja, por su edad, tenga otros hábitos de vida, no obstante, si dialogan pueden llegar a un acuerdo con el que ambos disfruten de su relación sin verse perjudicados. Si lo quieres, busquen una solución, quizá ayuda profesional, no se rindan tan fácilmente. Saludos