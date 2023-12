Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alba, de 27 años, que vive en Villa El Salvador:

Estimada doctora Magaly, no imaginé que algún día le escribiría. Necesito su orientación. Sé que me dará el consejo adecuado.

Estoy preocupada porque recibí un regalo inesperado por Navidad. El presente me lo dio el chico que me gusta. Su nombre es Óscar. Hace un poco más de una semana yo lo sorprendí dándole un obsequio. Le compré un perfume y una corbata. A Javier le encantaron los regalos.

Pasados unos días, él quiso corresponder a mi gesto. Así fue que el viernes me entregó una caja envuelta en papel de regalo. Yo me emocioné porque estaba recibiendo un presente del chico que me gusta mucho. Sin embargo, mi sonrisa de oreja a oreja se borró cuando vi lo que había dentro.

Su único obsequio era un desodorante. ¡Sí, un desodorante! No entendí por qué me estaba regalando eso. Lo único que atiné fue a decir: “gracias, no te hubieras molestado”.

Desde entonces en lo único que pienso de forma obsesiva es en el motivo por el cual me regaló un desodorante. Estoy angustiada porque la respuesta más acertada sería que tengo mal olor. Aunque esto es imposible porque yo me baño todos los días y me echo desodorante.

Sin embargo, tal vez Oscar tiene otra percepción y es por eso que, hasta la fecha, luego de casi un año de conocernos, no se ha animado a darme un beso y proponerme que sea su enamorada. Señora Magaly, no sé qué pensar. Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Estimada Alba, tal vez te estás ahogando en un vaso con agua. Es posible que el motivo del regalo no sea el que creas. Para que sepas a qué se debió es necesario que le preguntes a Óscar. Así dejas de atormentarte. Si lo crees conveniente sé sutil en tu pregunta. Por otro lado, si aún él no te ha pedido que seas su pareja considera otras razones también. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe