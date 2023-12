Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de María, de 41 años, que vive en Surco:

Doctorcita, le escribo estas líneas en un momento muy difícil para mí. Hace un mes mi esposo me confesó que tuvo una relación sentimental con un hombre.

Por muchos años intuí que le gustaban las personas del mismo sexo, sin embargo, prefería no tocar el tema porque no quería que me lo confirmara. Lamentablemente, el momento de la verdad llegó.

Un día encontré en sus búsquedas de Instagram puros perfiles de hombres musculosos. Al seguir revisando, me percaté que mi marido les daba ‘’me gusta’ a sus fotos. En otras ocasiones, mi pareja hablaba abiertamente de lo atractivo que le parecían ciertos artistas masculinos. Aunque siempre decía: “pero yo soy bien hombre y tengo a mi esposa que es guapísima”. Esto me generaba un poco de tranquilidad.

Pero un día vi a mi esposo raro. Estuvo distante y silencioso por varios días y, después de insistirle mucho se animó a contarme lo que le preocupaba. “Amor, me están amenazando con contarte algo de mi pasado que te oculté. Hubo una etapa de mi vida en la que fui bisexual, tuve una relación de 4 años con Pedro, el hombre que ahora me está extorsionando. Yo te amo y, desde que inicié una relación contigo, jamás te he sido infiel”, fueron sus palabras.

Doctora, mientras él hablaba, yo sentí que mi mundo de desmoronaba. Mi esposo me ruega para que no lo deje, pero me siento muy confundida. No sé qué hacer. Necesito un consejo.

CONSEJO

Estimada María, primero, debes hacer un alto y reflexionar sobre cómo te sientes. Hazle saber a tu pareja con respeto cuáles son tus dudas y trata que todas estas sean aclaradas. El hecho de que tu pareja te haya confesado que estuvo enamorado de un hombre es debido al medio a la extorsión y que te enteres de este por otros medios. Es importante que tú acudas a terapia. Es momento que te des la prioridad.

