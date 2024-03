Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Wilfredo de 39 años, que vive en Chorrillos:

Señora Moro, he descubierto una actitud en mi pareja que me indigna demasiado. Roxana es “ojo alegre”, es decir que siempre anda mirando a otros sujetos, a pesar de que yo esté presente.

Cuando empezamos a conocernos, ella jamás hizo eso. Siempre se mostró respetuosa conmigo, no obstante, desde que asegura que me atrapó mirando el trasero de otras mujeres, mi novia ha decidido hacer lo mismo, pero exageradamente.

Le juro, doctorcita, que yo no soy de estos tipos que andan mirando el cuerpo de las chicas, como si fuera un enfermo sexual. Lamentablemente, un día pasó una muchacha con un trasero muy grande y usando una leggins transparentes que dejaban ver su ropa interior.

Era tan desagradable y, a la vez, llamativo que no solo yo, sino hasta otras mujeres, la volteamos a ver. No fue una mirada libidinosa, pero mi pareja no me cree.

Este momento ha sido el desencadenante de que Roxy ahora escanee a cualquier tipo que se cruce en nuestro camino. Le he dicho que como venganza ya estuvo bueno, pero no ha parado. No sé si he actuado mal, pero le he advertido que si sigue con ese comportamiento tan infantil, nos tendremos que separar porque no estoy dispuesto a soportar esas faltas de respeto.

El problema es que la amo y no me quiero alejar, pero me hace pasar vergüenza. ¿Qué hago, doctora? Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Estimado Wilfredo, es momento de sentarte a conversar con tu pareja seriamente y solucionar este problema como dos personas adultas. Efectivamente, Roxana ha adoptado un mal comportamiento a causa de sus celos, sin embargo, eso no justifica que mire a otras personas con el único objetivo de molestarte. Traten de aclarar ese malentendido. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe