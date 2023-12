Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Ángel, de 47 años, que vive en Magdalena:

Doctora Moro, no puedo creer lo que me está pasando, es una pesadilla. Resulta que la mujer a quien consideraba el amor de mi vida, me ha sido infiel varias veces.

Siento mucha vergüenza de contar detalles de este episodio de mi vida, sin embargo, necesito desahogarme. Hace un año descubrí que Silvia me engañaba con un compañero de trabajo, un tipo de lo peor, que siempre me insinuaba que se metía con mi pareja, pero jamás le presté atención, ya que yo confiaba mucho en mi novia. Lamentablemente, en terribles circunstancias, me enteré que, efectivamente, ambos tenían algo.

Estuve muy deprimido, pasé dos meses terribles y, cuando empezaba a salir de ese túnel oscuro, Silvia apareció arrepentida y pidiéndome perdón. No lo va a creer, señora Moro, pero la perdoné. Todo parecía perfecto pero, después de 6 meses, nuevamente se empezó a mostrar distante. Su conducta me remontó a tiempos pasados, entonces revisé su celular y encontré mensajes cariñosos con otro sujeto. Nuevamente, decidí darle una oportunidad a causa de su insistencia. Desgraciadamente, hace apenas un par de semanas, descubrí que tuvo un affaire con una expareja.

Me siento destruido. Me duele que, a pesar de todo el amor y respeto que le he dado, ella me haya engañado varias veces. Silvia sigue rogándome que la perdone, me jura que nunca más lo volverá a hacer. Doctora, me siento muy confundido.

CONSEJO

Querido Ángel, en primer lugar, debes saber que la familia y los amigos están en las buenas y malas, así que confía en alguno de ellos para que no enfrentes este duro momento solo. También debes buscar ayuda profesional para que no caigas nuevamente en las mentiras de Silvia. Esa mujer no te ama ni te respeta. Superarás este momento, ya lo verás.

