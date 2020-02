Magaly Moro

Roxana (33 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly, creo que mi relación no da para más. David, mi novio, no me entiende, siento que no hablamos el mismo idioma.

Le cuento mi problema. Yo amo a los animales, soy una apasionada activista defensora de sus derechos. Desde hace años participo en protestas, marchas y todo evento relacionado a la defensa de estos seres maravillosos. Conocí a David justamente en una de estas actividades, aunque tiempo después me contó que solo estuvo acompañando a unos amigos.

Cada vez que veo o me entero de un caso de maltrato animal, inmediatamente acudo al auxilio del ser que está siendo violentado. Mis prioridades cambian y por eso, en muchas ocasiones, he dejado de ver a mi novio.

Admito que en algunas ocasiones he cancelado nuestros planes en el último minuto porque he preferido atender una emergencia relacionada a algún animalito indefenso. Sin embargo, he tratado de compensar estas situaciones con detalles para mi pareja. Él me ha tenido paciencia, pero en las últimas semanas todo ha empeorado.

El último sábado, David me dijo: "deja de correr por esos animales, no puedes ayudarlos a todos. Por culpa de ellos nuestra relación está de mal en peor. Si no dejas tu activismo, lo nuestro se termina".

Me partió el alma escuchar eso. El ser que amo carece de empatía, no entiende mi amor por los animales. Pienso que si no me comprende, lo nuestro no funcionará. Yo no puedo dejar de lado mi activismo. ¿Qué me aconseja, doctora?

Ojo al consejo

Estimada Roxana, te aconsejo que converses con David. Sospecho que has descuidado mucho tu relación y por eso tu novio se ha resentido. Hazle ver que lo amas. Tu pareja también desea pasar tiempo contigo. Si no se puede cantidad, prioriza calidad.

Por otro lado, pídele que entienda tu amor por los animales. Es un acto muy noble lo que haces. Suerte.