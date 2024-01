Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Angelina, de 32 años, que vive en Chorrillos:

Doctora Magaly, necesito su consejo con mi novio. Ya vamos a cumplir un año juntos y le dije que quería planear un día de playa con él y mis primos, pero me dijo que odia el mar. Le pregunté si era por el calor, porque me ofrecí a llevar sombrilla para que se sienta cómodo. Él se quedó en silencio y me insistió en que no iría a la playa porque le desagrada el ambiente.

Gerson es muy reservado con los demás, a veces no entiendo cómo logramos enamorarnos si es tan callado y yo tan extrovertida. Me gusta que conmigo suele ser tierno, atento y divertido, pero cuando se junta con mis amigos o familiares es como si fuera otra persona. Se retrae y hasta me parece un poco antisocial.

Por un tiempo me pareció normal que sea tímido, pero me lastima que no quiera participar en una actividad tan bonita y se cierre tanto en que odia la playa sin haberle dado una oportunidad. Discutimos mucho por el tema y tuvo razón en que no puedo obligarlo a ir, solo quisiera que entendiera que para mí era importante.

Entre sus razones es que la arena caliente le disgusta, que el sol es insoportable y que la gente lo abruma. Pero de verdad me hacía ilusión que me acompañara en ese paseo. ¿Debería ir a la playa solo con mis primos o hacer un plan diferente solo por sus preferencias?

CONSEJO

Estimada Angelina, tal vez tu chico tiene algún problema psicológico que le impide socializar con grandes grupos de gente. No hay problema en que tengas un día de playa con tus primos, él no debería impedírtelo. Pero intenta hacer un plan con Gerson a solas para hablar sobre sus problemas de timidez y sugiérele ir a una terapia juntos. Ánimos.