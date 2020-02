Magaly Moro

Juliana (26 año, Barranco). Señora Magaly Moro, he conocido a un muchacho muy atractivo y trabajador, pero hay algo que me impide darme una oportunidad con él: aparenta ser un fiel lector pero solo busca citas de escritores reconocidos.

Cuando conocí a Julián, comencé a stalkearlo en sus redes sociales y vi que siempre publicaba fragmentos de obras de escritores como Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeyro, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Haruki Murakami y hasta de Charles Bukowski, lo cual me pareció súper interesante.

Una tarde, mientras caminábamos, recordé haber visto en uno de sus post la frase “Una persona sin amigos corre el riesgo de no llegar jamás a conocerse”.

Le comenté que “La tentación del fracaso” era uno de mis libros favoritos porque recogía gran parte de la vida del escritor y de su paso por España, Alemania y Francia, además de Perú. Julián me preguntó si Ribeyro era argentino y yo me quedé anonadada. Disimulé y le respondí que era peruano.

En otra ocasión, como vi que publicó una imagen que decía “Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”, le pedí su opinión sobre “Rayuela”, fue entonces que Julián me dijo: “yo no leo nada, apenas el periódico, pero me gustan las frases y las publico”. Para arreglar la situación le propuse que si es amante de las frases, busque datos del autor, quizás podría descubrir algún libro que lo atrape, pero me respondió que no le interesa. Me siento decepcionada. ¿Sería tonto si lo descarto por ese detalle, doctora? Ayuda.

Ojo al consejo

Estimada Juliana, depende de ti y el nivel de importancia que le des a este detalle. Julián ha sido sincero al decirte que no le interesa leer, así que si continúas a su lado ya sabes que será difícil despertar el hábito de la lectura en él. Por otro lado, si consideras que tiene muchas cualidades entonces analiza bien la situación. Lo importante es que te sientas cómoda.