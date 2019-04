Odio su truco de magia

Por: Magaly Moro

Lorena (27 años, Independencia). Doctora Moro, estoy en una relación con Anthony desde el 2017 y hemos compartido increíbles experiencias gracias a nuestras profesiones.

A pesar de que él es un muchacho muy divertido, hay algunas cosas que me fastidian de su persona. Una de ellas es su obsesión por la magia.

Desde que lo conocí, vi que tenía cierto gusto por las cartas y los pañuelos de colores, e incluso me pidió ser su enamorada usando el único truco de carta que dominaba en ese entonces.

Cuando iniciamos nuestra relación, Anthony dejó de hacer trucos de magia por falta de tiempo, pero hace un mes encontró su baraja de cartas y me llamó emocionado para decirme que volvería a practicar. Yo no me preocupé porque pensé que lo tomaría de pasatiempo, pero estaba equivocada.

Desde esa fecha no ha soltado sus cartas y en cada reunión de amigos, siempre se para al medio de la fiesta para hacer el único truco que sabe, pero ni siquiera le sale bien.

Doctora, cada vez que pasa eso, me avergüenza mucho y me dan ganas de salir corriendo del lugar. No soporto que todos nuestros amigos lo agarren de bufón por un truco fallido. Lo peor es que él sabe que no le saldrá, pero lo sigue intentando. No sé cómo decirle eso sin herir sus sentimientos. Sé que a él le apasiona la magia, ya que me lo ha dicho muchas veces.

¿Qué hago, doctora Moro? Estamos a pocas semanas de realizar la cena para formalizar nuestro compromiso con nuestros padres y ya me dijo que quiere hacer su espectáculo de magia. Qué incomodidad.

OJO CONSEJO:

Lorena, lo mejor será que hables con él y le expreses tu malestar. Si tanto le apasiona, quizá puedas ayudarlo a mejorar su truco de magia. Mucha suerte.

