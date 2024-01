Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Keyla, de 29 años, que vive en Santa Anita:

Keyla (29 años, Santa Anita). Señora Magaly, necesito unas palabras de apoyo. Mi novio pagó el año pasado una cuota anual para ir al gimnasio de más de mil soles y no fue más que un par de veces. Este año quiere volver a desperdiciar su dinero en otra suscripción, pero le dije que sería mejor invertirlo en un viaje de pareja juntos. Me dijo que no me meta en sus temas de dinero y ahora estamos peleados.

Siento que Leonardo batalla mucho con su figura. La verdad sí está gordo, pero es que él mismo no colabora para perder el peso que desea. Piensa que gastar en el gimnasio le “obligará” a ir, pero el año pasado a pesar de haber pagado una buena suma de dinero nunca fue. Más se dedica a comer con sus amigos, ir de fiesta y no cuida su salud.

La verdad estoy cansada. Leo es un caballero conmigo, pero tiene un estilo de vida muy diferente al mío. Mi mamá me aconsejó que intentara guiarlo, porque yo llevo una vida muy saludable. El problema es que no me escucha. Antes a su trabajo le llevaba un almuerzo saludable con ensalada y bajo en grasa, pero él igual iba a comer chicharrón con sus amigos y comía dos almuerzos.

Este año le dije que si no iría al gimnasio y gastaría su plata por las puras de nuevo, mejor sería usar ese dinero en vivir una linda experiencia de pareja viajando juntos a la casa de mi familia en Tarapoto. Se enfureció y me dijo que él decide qué hacer con su dinero, que si yo deseaba viajar que pagara una parte. ¿Qué debería decirle?

CONSEJO

Estimada Keyla, tú y Leo necesitan tener más comunicación para entenderse. Quizás el enojo de tu pareja se debe a que no siente tu apoyo en su lucha por mejorar el físico que tanto lo atormenta. Si siguen molestos, dense un espacio para conectar emocionalmente. Lo importante en una relación es el apoyo mutuo para que ambos crezcan como personas. Ánimos.