Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Javier, de 41 años, que vive en Los Olivos:

Doctorcita, me encuentro bastante confundido y sé que usted, con su buen criterio, me ayudará a controlar todas mis inseguridades y solucionar mi problema.

Hace unos días Susana, mi novia, me avisó que pasará Año Nuevo en Máncora junto a sus amigas del colegio. La noticia me ha tomado por sorpresa porque siempre festejamos esta fecha en casa de mis padres. No sé en qué momento ella decidió hacer sus propios planes.

Si bien es cierto, mi pareja me había propuesto viajar a fin de año o hacer algo distinto, pero jamás imaginé que lo terminaría cumpliendo. A mí siempre me ha gustado pasar el Año Nuevo en familia porque no me gustan las discotecas ni el caos que se genera en este fecha.

Yo pensaba que Susana la pasaba súper bien a mi lado, pero veo que no es así. Me duele que haya optado por celebrar la llegada del 2024 lejos de mí. Además, sus amigas no me dan buena espina, pero mi pareja me ha dicho que por ninguna razón dará su brazo a torcer.

Señora Moro, este viaje me genera mucha desconfianza. En estas fiestas la gente toma y hace lo que quiere. Mi novia hasta podría serme infiel. Estoy muy ofuscado e, incluso, le he advertido que si no cancela ese viaje nuestra relación peligra, pero ella solo me acusa de estar condicionándola.

¿Está bien que ella tome esas decisiones sola? Se supone que si somos pareja deberíamos conversar este tipo de temas. No sé cómo actuar, tengo muchos sentimientos encontrados. Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Querido Javier, si tu pareja te propuso varias veces hacer algo distinto, debiste escucharla y llegar a un plan en el que ambos estén contentos. El egoísmo mata el amor. Por otro lado, debes trabajar más en tu seguridad. Si Susana nunca te ha dado indicios de una traición, ella no merece tu desconfianza. Procuren pasar esta fecha en comunión. Mucha suerte.

