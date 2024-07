Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia Ana de 42 años, quien vive en Surco

Doctora Magaly, me siento muy incomprendida por mis amigas y mi familia, y recurro a usted porque sé que no me juzgará y me dará un buen consejo.

Le cuento que hace 6 meses pedí un taxi por aplicación y me recogió un atractivo caballero. Casi nunca interactúo con los choferes porque siempre voy escuchando música, pero este joven me hizo la conversación y, como el trayecto era largo, pudimos hablar de varias cosas y noté que era un tipo inteligente, bien informado y con muchos proyectos de vida. Al bajar del auto, me dijo que esperaba no faltarme el respeto, pero que le parecía una chica guapa y sencilla y me pidió mi número. Yo se lo di porque sentí que podíamos tener una bonita amistad.

A partir de ese momento, Julián me empezó a escribir a diario y, como no me sentía incómoda, fuimos conociéndonos más. Hace tres meses se ofreció a llevarme y recogerme del trabajo, pero sin cobrarme. La verdad, como Julián me gusta, acepté. Todo este tiempo hemos sido solo amigos, pero hay una fuerte atracción. A menudo él me lanza piropos y yo también le coqueteo.

Julián no solo es taxista, estudia Contabilidad y tiene un pequeño emprendimiento de ropa. Trabaja como taxista en las noches para tener un ingreso extra.

Cuando le conté a mi mamá y a mis amigas de este chico, me dijeron que no les parecía. Pero yo siento una gran conexión. Por favor, ayúdeme, no sé qué hacer. ¿Estaría mal si inicio una relación con este joven? Estoy confundida, tengo miedo de perder a un buen chico solo por tontos prejuicios.

CONSEJO

Estimada Ana, tú eres una mujer adulta que no necesita la aprobación de los demás para tomar decisiones. Si Julián te ha demostrado tener buenas intenciones contigo y, además, sabes que está haciendo todo lo posible por salir adelante, deberías darte la oportunidad de seguir conociéndolo sin que te importe el que dirán. Por otro lado, recuerda que el trabajo dignifica al hombre. Suerte.