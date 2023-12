Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Amalia, de 41 años, que vive en Pueblo Libre:

Doctora Moro, desde hace diez años todo es pelea en estas fechas de Navidad con mi marido, porque se gasta cada centavo de su dinero en regalos para toda su familia.

Fernando es conocido como el “Tío Papá Noel” porque siempre hace obsequios a absolutamente todos sus parientes. Lo peor de todo es que les hace regalos costosos.

No me enoja que sea generoso y detallista, al contrario, me encanta esa parte suya de su personalidad. El problema es que, por regalar en abundancia al creerse Papá Noel, en estas fiestas se queda sin un sol e, incluso, hasta se endeuda.

Para colmo de males a él nadie le regala nada. Cuando le aconsejo que no despilfarre todo su dinero, que ahorre una parte de su gratificación, se enoja muchísimo. “Amor, el dinero se ha hecho para gastar. A mí me llena de felicidad ver la cara de alegría de mis seres queridos”, expresa ante lo que le digo.

No sé si estoy mal, pero solo le pido a mi marido que no sea excesivamente dadivoso. Además, no me parece que nadie tenga ningún detalle con él.

Ahora mi pareja y yo estamos un poco distanciados por su actitud. A mí me parece que la gente que lo rodea solo se aprovechan de su buena fe. Hasta tiene sobrinos que, además del regalo, le piden plata.

Estoy aburrida de todo esto. Dígame si tengo razón o soy una mala persona. Ya no sé ni qué pensar. Señora Moro, ¿cómo hago entrar en razón a mi pareja?

CONSEJO

Estimada Amalia, intenta conocer la razón de por qué tu pareja tiene la necesidad de hacer tantos regalos, quizás en su infancia atravesó por muchas necesidades y ahora quiere compartir lo que tiene con su familia, a la que ama. De igual manera, insiste en solicitarle que ahorre dinero porque estamos en tiempos de crisis, en plena recesión. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe