Quiere llamar Covid a mi hijo: “me dijo que le parecía simpático que lo llamáramos así"

Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Dayana (35 años, San Juan de Miraflores). Doctora Moro, déjeme decirle que desde hace años leo los casos que presenta y sus consejos, por eso me animé a escribirle. Estoy segura que me ayudará con mi inquietud.

Desde que comenzó la pandemia mi novio Alberto ha tomado algunas cosas a la broma. Entiendo que es su forma de escape ante la terrible situación por la que estamos pasando todos. Sin embargo, su sentido del humor ya está colmando mi paciencia. Le explico.

Hace una semana conversábamos sobre el futuro tras la pandemia y los hijos que queríamos tener, y en medio de la plática me dijo que le parecía simpático que llamáramos a nuestro primer hijo, Covid.

Al escucharlo, me quedé muda. Luego, él continuó: “si te das cuenta no es un feo nombre, al contrario, es bastante original, ¿qué opinas?”. Le respondí que me parecía un disparate lo que estaba diciendo. “¿Cómo se te ocurre? A nuestro hijo seguramente le harían bullying por tener ese nombre. Deja de hacer bromas pesadas”, le increpé.

Pero él aseguró que no estaba jugando y que en realidad me estaba proponiendo ese nombre para el primer niño que tengamos, claro si era varón.

Le volví a decir que de ninguna manera lo iba a pensar y que ya estaba harta de escuchar sus tonterías.

Desde entonces, estoy fastidiada con él. Le hablo solo lo necesario. Temo que su propuesta de llamar “Covid” a nuestro hijo siga en pie. ¿No cree usted que esto es absurdo?

OJO AL CONSEJO

Estimada Dayana, entiendo el enojo con tu novio; sin embargo, pienso que se trata de una broma inocente. Seguramente es parte del sentido del humor de Alberto. De no ser así, explícale tranquilamente que lo que dices del bullying es real. El niño puede sufrirlo.

Te aconsejo que no dejes pasar más tiempo y aclares con tu pareja este tema. Mucha suerte.