Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Sandra, de 34 años, que vive en La Victoria:

Doctorcita, estoy preocupada por mi Alonso. Hace unos días se fue a la playa con sus amigos y ha regresado muy bronceado. Está horrible, señora Magaly. La peor parte es que se supone que estas fiestas lo presentaría con mis papás.

Para colmo de males, Alonso se quedó dormido con los lentes de sol y la cara la tiene muy dispareja. Le he pedido que se deje maquillar para navidad solo para cubrir la mancha en su cara pero no quiere. Me dice que el maquillaje es de mujeres y que no se nota tanto la diferencia.

Mi familia va a verlo raro si se presenta así. ¿Cómo va a salir en la foto con ese aspecto descuidado? Me da mucha ansiedad pensar que no hay forma de emparejar su tono de piel en tan poco tiempo. No quiere usar cremas, no quiere que lo toque y cada vez que intento ver ese tema con él se pone furioso.

Alonso llegó a decirme que ya no iría a la cita con mis padres, pero ellos ya sabían que iba a ir y se verá mal que me haya dejado plantada. No sé si estoy siendo exagerada y debería dejar este incidente pasar. Pero yo tenía la intención de presentarlo con mi familia formalmente. Cuidé cada detalle para que todo sea perfecto. Incluso habíamos elegido la ropa que usaríamos.

Él y yo estamos muy incómodos, peleados. Se supone que esa fecha era importante para ambos y Alonso siente que no lo amo de verdad por molestarme por su apariencia. ¿Cómo puedo hacer para reconciliarnos?

CONSEJO

Estimada Sandra, en una relación ambos deben aprender a ceder. Es posible que Alonso se sienta muy presionado por tu parte. Evalúa la situación, ¿realmente es tan malo que tenga un mal bronceado? A tu familia podría no importarle tanto, quizá es a ti a quien más le incomoda la apariencia de él. Ser muy perfeccionista podría agotar emocionalmente a tu pareja. Cuidado.