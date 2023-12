Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Amalia, de 51 años, que vive en Pueblo Libre:

Doctora, estoy completamente indignada por la irresponsabilidad de mi marido, quien se contagió de Covid por pasar las fiestas tomando en la esquina del barrio con unos vecinos borrachos.

Yo le advertí a Juan que se había reportado un incremento de casos de gripe y Covid en nuestro país y le pedí que no saliera mucho porque podría contagiarse y poner en riesgo a toda la familia. Señora Moro, yo vivo con mi madre, ella recientemente ha superado el cáncer, pero aún necesita muchos cuidados. No obstante, al inconsciente de mi esposo no le importa nada ni nadie y se puso a tomar, incluso, con extraños.

Desde la mañana del 24, Juan estuvo en la calle saludando a todos los vecinos y, por la noche, se puso a brindar con todos sus conocidos y hasta con desconocidos.

Al siguiente día, como si nada, me dijo que se sentía mal, que le comprara una pastilla porque sentía que se iba a resfriar. Claramente, le respondí que él mismo vea como se curara y que yo no pensaba mover ni un solo dedo.

De inmediato, aislé a mi mamita y obligué al resto de familiares a usar mascarilla. Mi marido está molesto conmigo y dice que soy una hipocondriaca, ¿puede creerlo? Se queja de que no lo cuido y me acusa de ser una mala esposa. Es un sinvergüenza, por no decir otra cosa. Doctora, ¿estaría mal si me voy unos días a la casa de un hermano? Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Estimada Amalia, es normal que te encuentres preocupada debido a la condición de tu mamá. Es lamentable que Juan no reconozca sus errores y, por el contrario, se victimice. Dialoga con él y trata de llevar la situación sin gritos ni insultos. También comunícale sobre tu decisión de pasar unos días lejos de casa por el bienestar de tu progenitora. Suerte.

