Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Ramiro, de 52 años, que vive en San Miguel:

Doctora, necesito su orientación con un pensamiento que me está carcomiendo la cabeza hace dos meses. Tengo la sensación de que mi esposa me está siendo infiel con una persona que conoció en el mercado.

Mis sospechas iniciaron porque Juana ha comenzado a tardar más de lo habitual cuando va a hacer las compras. Lo que solía ser una tarea rutinaria en nuestro matrimonio, ahora es un factor de estrés y preocupación para mí.

Además, antes me pedía que la acompañe para que le eche una mano cargando las compras que hacía. Ahora prefiere hacerlo sola. ¿Alguien más la estará ayudando? Son muchas las dudas que me surgen, por ello sospecho que podría estar engañándome con alguien más.

Tengo dos teorías. Una de ellas es que mi esposa se queda conversando con alguna vecina o compartiendo chismes con sus caseras. Juana es muy parlanchina, entonces es posible que una buena platica la retrase.

Sin embargo, mi segunda opción es la que más me quita el sueño. Yo creo que ella puede tener una relación inapropiada con algún casero que conoció por ahí. Nada respalda esta teoría, pero si ya no me pide acompañarla a hacer el mandado es porque me está ocultando algo.

No sé qué más hacer. Los celos me están matando, pero a la vez no quiero discutir con ella y que me vea como un hombre obsesivo. Menos como un “tóxico”. ¿Qué hago?

CONSEJO

Estimado Ramiro, lo mejor es que te comuniques con tu pareja y expreses tu preocupación abiertamente. Dudo que tu esposa te vea como un hombre tóxico u obsesivo si conversas adecuadamente. Cuéntale tus inquietudes de manera respetuosa y amorosa. Escucha lo que tiene para decir y trata de entender su punto de vista. Puedes sugerirle acompañarla a hacer sus compras como antes. Suerte.