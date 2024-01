Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carlos, de 53 años, que vive en San Bartolo:

Señora Magaly, mi esposa y yo hemos iniciado el año discutiendo porque no quiere quitar sus decoraciones navideñas. Ella insiste en que debemos esperar más tiempo para quitar todo, pero el calor es insoportable y no podemos abrir las ventanas por los foquitos y guirnaldas.

Sarita, mi mujer, insiste en que yo estoy siendo un aguafiestas y me saca encara el esfuerzo que le tomó poner las decoraciones como para guardarlas tan rápido. Yo sé que no podemos retirar el nacimiento por sus creencias religiosas, pero despejar las ventanas ayudaría mucho a que la sala de estar se ventile. Es incómodo que no corra brisa, es sofocante no encontrar frescura ni con un ventilador.

A pesar de que ya se lo expliqué varias veces, ella no quiere entender y me hace ver como el villano. La verdad, estoy estresado de no poder disfrutar mis vacaciones sin tener peleas innecesarias con Sara. He pensado en quitar los objetos que impiden abrir la ventana sin consultárselo, pero creo que eso haría que todo empeore para mí.

Por favor, doctora, bríndeme un consejo para salir de este problema sin tener que enojarme con Sarita de nuevo. Discutir es la peor forma de iniciar el año. ¿Qué puedo hacer?

CONSEJO

Estimado Carlos, es bueno tomar la iniciativa para frenar un conflicto. Si ya pasó Bajada de Reyes no debería haber problema en retirar las guirnaldas y luces. Conversa con tu pareja tranquilamente sobre tu incomodidad por el calor y, en todo caso, proponle que adapten la decoración para que se pueda abrir la ventana e ingrese aire. Ánimos.

