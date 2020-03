Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Tatiana (29 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly, me fastidia que las personas sean tan inconscientes con la situación que está viviendo el mundo por el coronavirus. He visto que desde el lunes las personas no acatan la medida del presidente y hacen como si nada pasara. Lo peor es que mi enamorado Julio es uno de ellos. No respeta el Estado de Emergencia y sale a encontrarse con sus amigos a jugar fútbol como si este virus fuera un juego. Desde hace una semana estoy hablando con él para que se cuide pero nada, se cree invencible. Desde el domingo decidí no verlo porque no quiero exponerme, tengo dos sobrinos viviendo conmigo y no quiero que alguien irresponsable entre a mi casa. Sin embargo, desde entonces estamos haciendo videollamadas constantemente. Lo pesado es que cada vez que conversamos se burla de mí, “eres una exagerada, ni que estuviéramos en China. No seas payasa, te cuidas de todo pero al final igual vamos a morir por alguna razón”, me dice. Le juro, doctora, que quiero mandarlo a rodar por su ignorancia y por la poca seriedad que tiene con este tema, pero no lo hago porque lo amo mucho. Señora Moro, no sé cómo lidiar con Julio, el martes incluso publicó una foto mía con mascarilla en sus redes sociales en forma de meme. Me pareció una falta de respeto. ¡Fue el colmo!.Por favor, necesito que me dé un consejo para poder lidiar con mi pareja en estos momentos. ¿Será una razón para terminar con él?

Ojo al consejo

Querida Tatiana, este tipo de situaciones saca la verdadera cara de las personas. Date cuenta que con este tipo de comentarios y comportamiento vas a lidiar si sigues con Julio.

La pregunta te la hago yo, ¿realmente quieres compartir tu vida con una persona tan irresponsable y egoísta que no le importa el prójimo?. La decisión está en ti. Tú eliges a quién tienes en tu vida.