Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Luis, de 30 años, que vive en San Martín de Porres:

Estimada doctora Moro, estoy harta de la situación que estoy viviendo con mi enamorada. Su nombre es Rebeca. Resulta que ella es médico. Trabaja en el área de emergencia de un hospital de la capital. Es una profesional muy dedicada. Ama su trabajo. Esa es una de las actitudes que me gusta de ella. Sin embargo, su profesionalismo ha causado en muchas ocasiones disgustos entre nosotros.

Sucede que a todas nuestras citas siempre llega tarde y eso pasa porque cada vez que va a salir de trabajar le llega un herido o un paciente en estado crítico y ella siente que tiene el compromiso de atenderlo y así lo hace.

En muchas ocasiones me he quedado esperándola en la puerta del cine por más de una hora con las entradas compradas. Por supuesto, perdíamos la película programada. Lo mismo sucede cuando quedamos en cenar en algún restaurante. Suele llegar una o dos horas tarde. Cuando ella llega yo ya he cenado.

Hace una semana pasó lo peor. Le preparé una sorpresa en mi departamento por nuestro aniversario. Cumplimos un año de relación. Rebeca debía llegar a las 7 p.m. y llegó como las 10 de la noche. Allí se dio cuenta que le había preparado una cena y que había adornado mi sala con globos. Tuvimos una discusión muy fuerte.

Hasta la fecha sigo molesto con Rebeca. Ella me ha pedido disculpas y que comprenda su trabajo, pero ya es demasiado lo que tengo que tolerar. ¿Qué hago?

CONSEJO

Estimado Luis, entiendo el problema. Te aconsejo que hables con Rebeca. Esta situación se ha vuelto insostenible para ti. Tienes que decírselo y hacerle ver que son reiteradas sus tardanzas a sus citas. Lo ideal sería que equilibre su vida laboral y su relación contigo. Si no encuentra un equilibrio, no creo que la relación dure. Tienes que llegar a acuerdos. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe