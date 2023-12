Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Roberto, de 45 años, que vive en Callao:

Señora Magaly, le escribo con la esperanza de que haga recapacitar a mi mujer. Mi comida favorita es la carapulcra, pero cuando ella la prepara le sale dura como pequeñas piedras. No lo soporto y quiero que cambie su receta.

Mi esposa, Silvia, nunca ha sido muy diestra en la cocina pero he logrado convivir con ello durante todo nuestro matrimonio. Lo único que siempre ha creado conflicto entre los dos es la carapulcra. Siempre le digo que mejore su receta porque le sale muy mal y es mi comida favorita.

En parte me fastidia, porque siento que no se esfuerza por mejorar. He llegado a odiar esa comida cuando se supone que es la que más me gusta. Cargo este problema desde que nos casamos a los 38 y creo que ya es hora de ponerle un cierre.

Esta pelea ha ido creciendo tanto que el solo hecho de tocar el tema es irritante para los dos. Silvia muchas veces me ha dicho que nunca debí casarme con ella si iba a detestar todo lo que hacía en casa. Incluso hemos considerado el divoricio, porque las peleas durante cada comida son demasiado para los dos.

Yo en realidad amo a mi esposa. Recuerdo todo sobre el momento en que nos enamorámos, las citas interminables. Extraño esa felicidad y verla tan distante conmigo me hiere. Quiero que mejore su cocina, pero ya no sé si debo continuar presionándola tanto. Decidí escribirle a usted para dar el primer paso y reparar mi relación con ella, ¿qué puedo hacer para recuperar la paz?

CONSEJO

Estimado Roberto, lo que tu describes es una crisis de pareja. Es común que en el matrimonio una mala convivencia cansancio emocional en ambos. Sería bueno que acudan a una terapia juntos. Si no te gusta su carapulcra, anímate a acompañarla en la cocina para enseñarle y compartir un momento juntos. Corrígela desde el amor cuando toques el tema. Suerte.