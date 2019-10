Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Briana (26 años, Chorrillos). Doctora Magaly, estoy muy incómoda con mi enamorado, debido a que siento que está tomando una actitud desinteresada con nuestro amor.

Hace ocho meses que tengo una relación con Pablo y desde entonces él me ha demostrado su amor por los animales, sobre todo, por su perrita Dolly. En cada salida que teníamos íbamos con ella, porque a la familia de Pablo no le gustaba que se quede sola.

Sin embargo, hace un mes, el hermano de mi enamorado cometió un error al olvidar a Dolly en el parque.

La perrita estuvo deambulando por casi dos días y cuando la encontraron estaba deshidratada y golpeada. Al parecer, la habían atacado otros perros.

La pobre no se pudo recuperar y murió en menos de 24 horas luego de que la encontraron. Como imaginará, doctora, la familia de mi enamorado sufrió demasiado. La enterraron en el patio de su casa y prometieron no olvidarla. En realidad, a mí más que su muerte, porque no la conocía mucho, me dolió ver a mi Pablo destrozado, no sabía cómo consolarlo, pasaban los días y nuestras salidas eran estresantes porque las conversaciones giraban en torno a Dolly. Era un fastidio.

Ahora yo no sé que hacer, Pablo solo piensa y vive recordando a su animalito junto a su familia. Esta situación me está empezando a molestar porque ni siquiera me escribe para saber cómo estoy. Si no lo llamo, no me llama; si no lo busco ni me busca. Hasta siento que ya ni me quiere. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Briana, comprendo tu malestar pero debes ser más empática. Pablo en estos momentos está pasando por una etapa complicada y tú solo estás pensando en ti. Ponte en su lugar, lo que él más necesita es tu apoyo y comprensión.

Si sientes la necesidad de hablar con él sobre tus incomodidades, hazlo pero con mucho cuidado para que no lo hieras. Mucha suerte.