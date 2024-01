Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Elías, de 30 años, que vive en el Rímac:

Señora Magaly Moro, le escribo desesperado para contarle que estoy muy preocupado por mi enamorada Julieta.

Lo que pasa es que ella está obsesionada con bajar de peso porque tiene un poco de panza. Me ha dicho que quiere verse bien rápidamente porque el verano ya comenzó en Lima y necesita que no le queden apretados ni sus polos ni sus shorts.

Debido a esto es que hace unos días comenzó a tomar pastillas para quemar grasa. Señora Moro, yo desconfío de esas pastillas. No creo que sean efectivas. Le he pedido que ya no las tome porque estas pueden dañar su organismo. He leído que pueden aumentar la presión arterial, provocar náuseas y estreñimiento, dolores de cabeza, palpitaciones y más.

Le he dicho todo esto, pero Julieta no me hace caso. Me dice que se ha asesorado con un doctor y que este le ha dicho que estas pastillas sí son efectivas. Este es el motivo por el cual discutimos casi a diario. Ella sigue tomando esas pastillas y yo le reprocho que lo haga. Necesito que entienda que yo solo me preocupo por su bienestar porque la amo y quiero verla saludable. Para mí eso es lo más importante, no que tenga un cuerpo de infarto o un vientre plano. A Julieta la amo tal como es ella.

Doctora Magaly, por favor, bríndeme un consejo. ¿Qué hago para que mi chica cambie de opinión? Temo que en cualquier momento se ponga mal de salud por esas malditas pastillas. Ayúdeme, se lo ruego.

CONSEJO

Estimado Elías, te sugiero que le digas a Julieta que consulte con otro doctor, un nutricionista, que busque una segunda y hasta tercera opinión sobre la efectividad de esas pastillas. Además, plantéale hacer ejercicios juntos o una actividad que le guste, como bailar, montar bicicleta, etc. Hay muchas formas de bajar de peso sanamente, lo que incluye una dieta adecuada.

