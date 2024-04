Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Elena, de 46 años, que viven en Surquillo:

Doctora Magaly, le escribo con mucha angustia. Estoy incómoda con mi esposo porque ha dejado de pasar tiempo conmigo en sus vacaciones. Antes solíamos pasear juntos o viajar a provincia para conocer el Perú, pero en los últimos dos años parece haber perdido el interés en ello.

Con Mario nunca he tenido problemas por falta de atención. Él era extra amoroso y amaba pasar tiempo conmigo en citas o paseando. Aún si no viajábamos, no desperdiciaba la oportunidad de salir conmigo acá en la ciudad. Ahora, cuando pide vacaciones de su trabajo se encierra en su cuarto para “adelantar trabajo” o empieza a hacer reparaciones en la casa.

No es divertido, incluso a mí me pone a trabajar con él. Esta semana me tuvo pintando una pared de la sala a su lado. Me dolieron los brazos al día siguiente. Bueno fuera que esos trabajos sean tiempo de calidad entre ambos, pero no es así. Él se molesta si me equivoco en algo, pareciera que hasta me odia.

Le dije que quería salir a pasear con él al menos un día y me dijo que no tenía tiempo. Ese mismo día lo encontré viendo series en su cama. No es que no tenga tiempo, es que ya no desea pasarlo junto a mí.

Me siento muy sola y desatendida. Pensé que sería algo temporal hace un año, pero nada ha cambiado. ¿Qué puedo hacer, estoy exagerando?

CONSEJO

Estimada Elena, sería bueno que dialogues con tu pareja. No plantees tu incomodidad como un reclamo, eso desencadenará una discusión. Sienta a Mario en la mesa contigo y exprésale tu tristeza. Pregúntale directamente si le incomoda pasar tiempo contigo o si desea hacer algún plan distinto a tu lado. No temas expresar tus necesidades. Mucha suerte. Saludos.