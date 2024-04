Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carlos, de 37 años, que viven en Lince:

Doctora Magaly, agradezco su tiempo para revisar mi caso. Estoy felizmente casado hace un par de años y he empezado a tener el deseo de agrandar la familia con un hijo o hija. El problema es que mi esposa se niega a embarazarse porque tiene engreído a nuestro gato como si fuera un bebé y dice que se pondrá celoso.

Romina y yo amamos los animales. Por eso cuando nos mudamos no dudamos en adoptar una mascota. Rocky es nuestro gatito, pero mi esposa lo ha engreído demasiado desde que era chiquito. Le pone ropa, lo carga en brazos como un bebé, incluso le ha comprado un cochecito con mallas para sacarlo a pasear como si fuese un recién nacido.

Al inicio ambos nos divertimos. Yo jamás pensé que esto crearía tanto conflicto. Sacábamos a pasear a Rocky juntos, y hasta lo bañamos cuando se ensucia por meterse donde no debe. Pero ahora me entero que ella no desea tener bebés porque no quiere herir los sentimientos del gato.

Sé que posiblemente Rocky sienta que ya no le damos tanta atención cuando tengamos hijos. Lo que no me parece es que Romina se niegue a tener hijos por ello. Hablamos de esto solo una vez y acepté esperar un poco más para tener familia. Pero ahora me ha nacido nuevamente ese deseo y siento que es el momento. ¿Qué puedo hacer?

CONSEJO

