Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Santiago, de 35 años, que vive en Puente Piedra:

Señora Moro, le escribo porque estoy furioso y decepcionado de mi pareja. No le quise comprar una entrada para ir al concierto de Karol G y, en venganza, vendió el Xbox que me regaló el año pasado para poder asistir.

No tengo palabras para describir mis emociones. Siento mucha ira y cólera por su acción, pero también me siento herido. A mi Sandra la consideraba el amor de mi vida, incluso pensaba proponerle matrimonio este fin de año pero luego de lo que hizo no sé si vuelva a verla igual.

Ella sabe que yo desde chico soñaba con tener un Xbox para jugar los videojuegos que soñaba. Cuando ella me regaló la consola significó mucho para mi niño interior y por eso este aparato tenía tanto valor sentimental para mí. Sobre todo porque era un regalo que ella me hizo.

Quizá para otras personas parezca muy dramático que me sienta así, pero debe entender que este tema era delicado para mí. En sí no me importa el Xbox, lo que me duele es que Sandra me quitara algo que ella misma me regaló para darse un capricho que le negué.

La parte más dolorosa de este asunto es que yo no quise comprarle la entrada porque estaba ahorrando dinero para adquirir un anillo de compromiso que le entregaría en año nuevo. Pero con todo lo que ha sucedido estoy replanteándome si en verdad ella es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Doctora, ¿usted cree que estoy siendo dramático o tengo la razón?

CONSEJO

Estimado Santiago, este tipo de conducta no debería darse en ninguna pareja. Es probable que, en un arranque de ira, Sandra haya considerado que era correcto quitarte algo que te dio para obtener lo que tú le negaste. Si este comportamiento impulsivo en ella es recurrente es una mala señal. Ambos deberían conversar lo sucedido para que tomes una decisión. Ánimos.