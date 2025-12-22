Una de las actividades más importantes en la agenda de fin de año de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este, liderada por el Director General, Dr. Norberto Yamunaqué Asanza, es el concurso “Calidad que transforma: Establecimientos de Salud al Servicio de las Personas – 2025”, herramienta de gestión y reconocimiento institucional orientada a fortalecer la cultura organizacional, incentivar la productividad, consolidar buenas prácticas y promover una atención eficiente, humanizada y con enfoque de calidad.

Durante el proceso, llevado a cabo por la Oficina de Calidad que jefatura la Lic. Lesly Ibonn Soto Gallardo, se analizaron aspectos clave de la gestión sanitaria, la vocación en la atención, la organización de la oferta de servicios, la gestión del recurso humano y la implementación de estrategias de atención primaria en salud. Todos los establecimientos (CS, PS, CMI, CSMC) participaron de manera automática y fueron evaluados con metodologías estandarizadas, garantizando total transparencia.

La lista de establecimientos ganadores llegó de la mano con el encendido del Árbol de Navidad de la DIRIS Lima Este, y es como sigue: en la Categoría Establecimientos de Salud, el primer puesto lo ocupó el Centro de Salud Moyopampa, seguido del Centro de Salud Alto Perú y el PS 3 de Octubre.

En la categoría Establecimientos de Salud Mental Comunitaria, el primer puesto fue para el CSMC David Tejada Rivero, en tanto que en la categoría RIS el primer lugar recayó en la Red Integrada de Salud Chaclacayo.

Entre los aplausos, todos estos centros del primer nivel de atención recibieron el reconocimiento respectivo de manos del Dr. Yamunaqué Asanza y la Lic. Soto Gallardo, quien incidió –como responsable de la Oficina de Calidad– en que las bases del concurso “Calidad que transforma: Establecimientos de Salud al Servicio de las Personas – 2025” se aprobaron mediante la Resolución Administrativa N° 866-2025-DG-DIRIS LE., sustentada en la normativa vigente del sector.

De esta manera, la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este reafirma su compromiso con los lineamientos del órgano rector, el Ministerio de Salud, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos transversales y al desarrollo de servicios de salud confiables, accesibles y centrados en las necesidades de la población más vulnerable.